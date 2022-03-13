В воскресенье, 13 марта, в Мариуполе под обстрел попали жилые многоэтажные дома.

В то же время заместитель главы города Мэри Акопян рассказала, что за время войны российского вторжения погибли 1582 мирных жителя. При этом в самом городе продолжаются ожесточенные бои.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

Бой за Мариуполь и заявление Зеленского о переговорах с Россией — что изменилось на вчерашний день.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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