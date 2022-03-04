В Украине бойкотируют компанию Coca-Cola из-за отказа уходить с рынка РФ. На данный момент от сотрудничества с компанией отказалась торговая сеть Novus, также об отказе сообщили в сети Varus. Там не будут продавать напитки Coca-Cola, Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea.

Напомним, после введения санкций международные валютные резервы России сократились в два раза.

В Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Сегодня в Бресткой области проходят мирные переговоры Украины и России. Максимально оперативно о результатах — в нашем онлайне. Там приводятся все главные новости, которые происходят сейчас.

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Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".