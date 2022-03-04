Глобальные чипмейкеры могут столкнуться с новыми сложностями из-за войны на территории Украины, а именно с дефицитом благородных газов, используемых при производстве микрочипов.

Об этом пишет Financial Times.

По данным аналитиков, Украина обеспечивает примерно половину мирового спроса на неон, и нехватка этого сырья может подорвать наметившееся восстановление полупроводниковой отрасли.

"У нас большие неприятности. У нас нет редких газов на продажу", - сказал глава японской компании Daito Medical Gas Тцунео Дате.

Компании отмечают, что у них есть запасы газов, но попытки найти поставщиков за пределами Восточной Европы приведет к дефициту поставок и росту цен, причем не только на неон, но и на ксенон и криптон.

Около 40% мировых поставок криптона также приходится нашей стране. Цена газа в конце января достигла порядка 1 тыс. юаней ($8,64) за литр по сравнению с 200-300 юаней за литр ранее.

По словам Дате, цены на газы росли и до последних событий ввиду проблем в цепочках поставок, но военное положение в Украине только усугубляет ситуацию.

По оценке аналитиков Deutsche Bank, производители микрочипов обычно имеют запасы газов на 3-4 недели.

Эксперты TrendForce сообщают, что после событий в Крыму в 2014 году, когда цены на неон подскочили в семь раз, представители отрасли предприняли усилия по диверсификации поставок, что несколько смягчить удар по ценам. В частности, новые заводы по выпуску газов были открыты в США и Китае. При этом резко нарастить производство не получится, поскольку процесс сертификации новой продукции может занимать до полугода, отмечают аналитики TrendForce.

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