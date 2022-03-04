Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг, что Россия на переговорах с Украиной отказалась от цели "денацификации", как это сегодня заявлял советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По словам Пескова, "переговоры России и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, о документах сейчас речь не идет, это возможность передать Киеву наше видение решения проблемы".

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" - карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине - на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".