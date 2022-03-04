В Кремле опровергли слова Арестовича об отказе России от цели "денацификации" Украины
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг, что Россия на переговорах с Украиной отказалась от цели "денацификации", как это сегодня заявлял советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По словам Пескова, "переговоры России и Украины должны вестись в тишине и не быть предметом публичной огласки, о документах сейчас речь не идет, это возможность передать Киеву наше видение решения проблемы".
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