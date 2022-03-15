Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении назвал результаты вчерашних переговоров с Россией "неплохими".

Он также сообщил, что важный канал для контактов с РФ - премьер Израиля Беннет.

"Важным был и разговор с премьер-министром Израиля Беннетом. Как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну как можно скорее. Честным миром.

Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра", - заявил Зеленский.

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