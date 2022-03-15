Вице-премьер Ирина Верещук рассказала "Стране", как проходит эвакуация по "зеленым коридорам" сегодня, 15 марта.

"Сегодня ситуация немного лучше, чем вчера. Хоть и не впустили гуманитарный груз в Мариуполь, но нам удалось удерживать зеленый коридор для легкового автотранспорта. Сегодня вырвалось из ада более 4 тысяч авто, то есть это более 20 тысяч человек. Уже в Запорожье прибыли 570 автомобилей. Там заминирована дорога, едут понемногу. Часть в Бердянске, мы им тоже помогаем", - сообщила "Стране" Верещук.

Она также уточнила, что помимо Мариуполя, сегодня удалось организовать эвакуацию частично из Сумской и Харьковской областей.

Напомним, что вчера из осажденного Мариуполя сегодня удалось выехать 150 легковым автомобилям. Однако в город так и не смогли завезти гуманитарную помощь - еду, воду и лекарства. Также мы писали, что на сегодня в Украине были согласованы 9 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Сумской областях.

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