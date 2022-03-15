В сети появились кадры последствия массированного авиаудара, нанесенного армией России по киевскому микрорайону Виноградарь на севере столицы.

На ролике виден масштабный очаг возгорания ближе к горизонту, попавшие в кадр частные дома Виноградаря на первом плане не пострадали.

Напомним, утром во вторник, 15 марта, снаряды попали в несколько жилых домов в Киеве. В результате обстрелов пострадали две многоэтажки в Святошинском районе, одна - в Подольском, а также частный дом. Взрывной волной поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

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