Утром во вторник, 15 марта, снаряды попали в несколько жилых домов в Киеве. В результате обстрелов пострадали две многоэтажки в Святошинском районе, одна - в Подольском, а также частный дом. Взрывной волной поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ранним утром снаряды попали в несколько жилых домов — 2 многоэтажки в Святошинском районе, 1 в Подольском. А также – в один частный дом. Поврежден ударной волной вход в одну из станций метро. В жилых домах есть пострадавшие, информация уточняется. На местах работают спасатели и медики", - написал Кличко.

Так, кроме десятиэтажки в Подольском районе Киева, где после попадания снаряда начался масштабный пожар, загорелся жилой дом в Святошинском районе. Очевидцы опубликовали фото в соцсетях.

На Осокорках в Киеве снаряд упал рядом с двухэтажным жилым домом. Судя по всему, его сбила ПВО. В доме начался пожар, но пострадавших нет.

На станции метро "Лукьяновская" в Киеве после обстрела поврежден фасад здания. Поезда на "Лукьяновке" пока останавливаться не будут.

В сети появилось видео еще одного пожара в Киеве. Что именно горит - непонятно, однако это, судя по всему, происходит на Лукьяновке.

"Сегодняшние взрывы около метро Лукьяновская - это скорее всего удар (или попытка удара) по заводу "Артем", который находится на противоположной стороне улицы. "Артем" - это государственное оборонное предприятие. На нем выпускают ракетный комплекс "Ольха" и производят снаряды для разных видов артиллерии.

В 2021 году "Артем" планировал приступить к производству 155-миллиметровых снарядов по стандарту НАТО", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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