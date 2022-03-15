Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал граждан не выкладывать "свежие" фото и видео с места обстрелов в социальные сети. Потому что враг может отслеживать эти сообщения и с их помощью корректировать огонь.

Об этом Монастырский сказал в эфире украинских телеканалов.

Он объяснил, что захватчики могут скорректировать огонь, который ведётся по объектам, в том числе, жилой инфраструктуры, например, если попадание произошло между домами.

"Лучше это официальные источники сделают - те лица, которые уполномочены это делать. Это - официальные представители ГСЧС, ВСУ или Национальной полиции - они в нужной форме, в нужное время обязательно скажут обо всех последствиях обстрелов", - заявил министр.

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