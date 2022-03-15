В Харьковской области минувшей ночью противник производил обстрелы и воздушные бомбардировки разных объектов жилых кварталов города и сельских населенных пунктов области.

Об этом пишет ГСЧС на своей странице в Facebook.

За сутки спасатели 34 раза выезжали для ликвидации пожаров и разборов завалов разрушенных зданий. Также в ГСЧС добавили, что вчера, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, и в Изюмском районе области. В этот день сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов троих человек, нашли и извлекли из-под обломков строительных конструкций семь погибших.

По информации ГСЧС, ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

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