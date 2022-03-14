В Харьковской мэрии назвали количество пострадавших из-за обстрела российскими войсками домов мирных жителей.

"Разрушено около 600 многоэтажных домов. Больше всего пострадали районы Салтовка, Алексеевка, ХТЗ и центр города", - сообщил в комментарии "Стране" Юрий Сидоренко, директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета.

Актуальных подсчетов по пострадавшим в ходе обстрелов мирным жителям в мэрии пока нет.

Напомним, 14 марта очередной удар нанесён по центральной части Харькова. В результате авиаудара разрушен четырехэтажный жилой дом.

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