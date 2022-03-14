По состоянию на девятнадцатый день с момента вторжения России в Украину погибли 90 детей. Еще более 100 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Телеграм-канале.

"90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - заявили в Офисе генпрокурора.

Также там добавили, что вчера в Николаевской области в результате обстрелов погибли двое детей и еще двое ранены.

В Офисе генпрокурора сообщили, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 379 учебных заведений, 59 - разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области - 119.

Ранее мы писали, что, по данным на 11 марта, с начала войны в ходе боев за Мариуполь от обстрелов погибли 1582 мирных жителя.

Также сообщали, что прошлой ночью в результате попадания снаряда в дом на Оболони погибли два человека.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне - главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний - в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.