Погибли не меньше 35 человек и сотня раненых. Опубликовано видео ракетного удара по Яворовскому полигону
The New York Times опубликовало кадры момента нанесения удара по Яворовскому полигону от лица англоговорящего человека, который ведет съемку ракетных прилетов, находясь непосредственно на месте событий.
Известно, что в Минобороны России заявили, что целью удара по Яворовскому полигону были иностранные добровольцы.
Вторая половина видео демонстрирует последствия этой атаки, которые снимают уже украинские военнослужащие.
По данным New York Times, в результате российских авиаударов на Яворовском полигоне у границы с Польшей погибли не менее 35 человек. Также более 100 человек получили ранения.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 13 марта, российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.
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