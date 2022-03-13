The New York Times опубликовало кадры момента нанесения удара по Яворовскому полигону от лица англоговорящего человека, который ведет съемку ракетных прилетов, находясь непосредственно на месте событий.

Известно, что в Минобороны России заявили, что целью удара по Яворовскому полигону были иностранные добровольцы.

Вторая половина видео демонстрирует последствия этой атаки, которые снимают уже украинские военнослужащие.

По данным New York Times, в результате российских авиаударов на Яворовском полигоне у границы с Польшей погибли не менее 35 человек. Также более 100 человек получили ранения.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 13 марта, российские войска выпустили 8 ракет по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

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