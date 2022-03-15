Ночью и утром во вторник, 15 марта, в Киеве были слышны взрывы. Снаряд попал в десятиэтажный жилой дом в Подольском районе столицы, в результате возник масштабный пожар.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, после обстрела загорелись квартиры с 1 по 5 этажи десятиэтажного строения. К 06:46 пожар удалось локализовать, а к 06:51 - ликвидировать. В результате ЧП, по предварительным данным, пострадал один человек, его госпитализировали.

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