В результате обстрела российскими военными Яворовского полигона погибли трое бойцов британского спецназа. Об этом пишет издание Independent.

Издание сообщает, что на полигоне погибли гораздо больше людей, чем считалось официально. Напомним, что по официальным данным было 35 погибших и 135 раненых. При этом американских военных на объекте уже не было.

Раннее в Минобороны России заявили, что целью удара по Яворивскому полигону было уничтожение иностранных добровольцев, прибывших воевать за Украину. "Страна" сообщала, что в результате удара по Яворивскому полигону подо Львовом пострадали добровольцы из Бразилии.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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