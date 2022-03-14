Сегодня, 14 марта, на западной границе Киева, в Святошинском районе во время артиллерийского обстрела был поврежден самый большой ТРЦ Украины "Lavina Mall".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Украинский бренд Fox lingerie на свой корпоративной странице в Instagram подтвердил эту информацию.

Мы также писали о том, что в Киеве сработала украинская система ПВО. Сбитая крылатая ракета упала на Куреневку. Между тем, днем в понедельник, жители Киева сообщили о мощных взрывах в городе.

Сегодня, 14 марта 2022 года, идет девятнадцатый день войны. В нашем онлайне — главное об обстановке в городах Украины и на фронтах.

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Чем запомнился день вчерашний — в материале "Удар по полигону, кошмар в Мариуполе и заявления о прогрессе в переговорах" и блоге Олеси Медведевой.