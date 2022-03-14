Чтобы захватить Киев, противник должен перебросить в Украину всю свою армию и создать два блокадных кольца. Сейчас Россия не может этого сделать.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов.

"Киев - большой город с большой инфраструктурой, в котором до войны проживало более 4 млн граждан. Сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку, враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев", - сказал он.

По словам Жирнова, для захвата Киева противник должен выстроить внутреннее и внешнее кольцо блокады. Внутреннее кольцо при этом будет непосредственно штурмовать город, а внешнее - обеспечивать безопасность внутреннего. Генерал уверен, что для такого маневра ВС РФ должны превосходить численность Вооруженных Сил Украины в 5-7 раз.

В качестве примера Жирнов привел штурм Берлина в конце Второй мировой войны: для захвата немецкой столицы советской армии понадобилось 2 миллиона человек личного состава и 42 тысячи вооруженных артиллеристов. Глава Киевской городской военной администрации считает, что сейчас Россия неспособна сосредоточить на окраинах Киева такое количество контингента.

Генерал напомнил о "горьком опыте" России в городских боях на территории Чечни и Сирии. По его словам, Россия планирует не захватить Киев, а окружить его и выдвинуть властям Украины свои требования.

Напомним, советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что паниковать киевлянам по поводу окружения столицы пока не стоит.

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