Столица сегодня была одной из главных тем фронтовых новостей. О том, что "Киев в осаде", написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Впрочем, это сильное преувеличение. Столица Украины не окружена российской армией. Россияне медленно пытаются продвигаться на юг к западу от столицы, с севера, а также по Левобережью.

Но везде это продвижение сопровождается боями с ВСУ. И пока до больной блокады Киева еще далеко.

Одной из самых горячих точек в эти дни оказалась окрестности Броваров (северо-восток от Киева). Там говорят о больших разрушениях в селах и о гибели мирных жителей. В той же местности создается масштабный укрепрайон российских войск.

Параллельно с этим были опубликованы данные спутникового наблюдения, согласно которым колонна российской армии, несколько дней назад замеченная в районе Гостомеля, теперь расквартирована в близлежащих населенных пунктах, а артиллерия выведена на боевые позиции.

Все это было оценено западными СМИ как подготовка к наступлению, хотя на самом деле расквартирование войск в населенных пунктах скорее свидетельствует, как минимум, о его отсрочке – судя по всему, войска противника просто спрятали от ночных морозов.

Да и уже упомянутый факт интенсивных боев у восточной окраины Киева вкупе с созданием укрепрайона свидетельствует в пользу плана окружения Киева, а него его штурма.

Но, повторимся, пока Киев не окружен – южное направление и большая часть восточного контролируется украинскими силами.

Приоритет – Донбасс?

Что касается оперативных планов, то, судя по информации из различных источников, россияне на данный момент сосредоточены, в первую очередь, на Донбассе.

Российский Минобороны заявил, что "ДНР" полностью взяли под контроль Волноваху, однако украинский Генштаб этого не подтверждает, хотя и не опровергает. По некоторым данным часть украинских войск из города вышло в направлении Запорожской области.

В свою очередь, военное руководство Украины сообщает о продолжающихся жестоких боях за Изюм (россияне пытаются занять его южную часть), Северодонецк и Мариуполь. Ни один из этих городов полностью взять еще не удалось, однако интенсивность боевых действий в этих точках является доказательством того, что попытка отрезать подразделения зоны ООС от остальной страны остается приоритетной задачей для российских войск и "ЛДНР".

Однако, как мы уже много раз писали, тут главный вопрос – это наличие резервов у российских войск для такой масштабной операции. Без них, максимум, что смогут сделать армия РФ и "ЛДНР" - взять Мариуполь и еще несколько городов около которых уже идут бои (Изюм и Северодонецк).

О том, что вопросом резервов российские власти активно занимаются говорит сегодняшние заявления Путина и Шойгу о том, что могут быть привлечены для участия в войне в Украине 16 тысяч сирийских "добровольцев". Также сегодня вновь активизировались слухи, что в ближайшее время на стороне России вступит в войну Беларусь (хотя ранее Лукашенко такую возможность опровергал).

Но так или иначе, резервы Россия накапливает, а значит готовится к новым наступлениям. И не только на Донбассе.

Южный прорыв

Сегодня и николаевский губернатор Ким, и мэр Одессы Труханов заявили, что россияне готовят удар по югу Украины с целью выхода на границу с Приднестровьем, чтоб таким образом отрезать Николаев и Одессу от остальной Украины.

Движение в этом направлении действительно ведется (хотя и медленное) – россияне сейчас пытаются блокировать Николаев с запада (отрезав от Одессы), а также копят силы для нового броска через север Николаевской области на трассу Одесса-Киев и далее на Приднестровье.

Если они получат подкрепление, то движение может активизироваться.

Днепр впервые под ударом

Российские войска сегодня расширили географию своих ударов. Впервые с начала войны под ракетный удар попал Днепр, ракетами ударили также по аэродромам Луцка и Ивано-Франковска.

Тем временем Чернигов, находящийся в осаде, остался без воды, в ряде городов региона – гуманитарная катастрофа. И Черниговщина – не единственная область в подобной ситуации, то же самое можно сказать о ряде городов Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

6 условий Путина

О переговорах между Украиной и Россией вчера речь не шла. Единственная новость на эту тему, появившаяся вчера в украинских СМИ, касалась полного пакета требований Кремля к руководству Украины.

"Зеркало недели" опубликовало перечень из шести пунктов:

Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать Россия. Русский язык – второй государственный. Отмена всех ограничивающих его законов. Признание Украиной Крыма русским. Признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей (включая ныне контролируемые Украиной территории). "Денацификация". Запрет деятельности, как сказано, ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о "героизации нацистов и неонацистов". "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения.

Правда, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк эту информацию опроверг, назвав "российской пропагандой".

Однако, то, что такие требования выдвигает России выглядит вполне правдоподобным (тем более, что большую их часть Москва озвучивала и публично). Просто в данном случае они детально расшифрованы.

Понятно, что практически ни на один из этих пунктов Киев идти не готов. Кроме первого пункта о нейтральном статусе, о согласии на который высказались уже практически все представители украинской власти. А некоторые пункты (например, по запрету националистических формирований) вообще выглядят для украинской власти невыполнимыми сейчас даже при желании. Да и желания такого нет. Потому что для принятия этих пунктов украинская власть должна чувствовать себя проигравшей стороной, близкой к разгрому. А она этого не чувствует и наоборот полагает, что у противника резервы на исходе.

Россия также не готова пока поступаться даже частью своих требований рассчитывая додавить Зеленского через активизацию боев на фронте. В таких условиях, к сожалению, мирные переговоры сейчас стопорятся. Обе стороны готовятся к новым боям, а все большее число мирных жителей нашей страны готовятся к гуманитарной катастрофе.

Ни членства в ЕС, ни закрытого неба

Запад тем временем продолжал разочаровывать Украину. Несмотря на множество заявлений о поддержке Украины, саммит Евросоюза отложил в долгий ящик вопрос о предоставлении нашей стране статуса кандидата в члены ЕС.

Правда, Европа все-таки решила отказаться от российских нефти и газа, но готова сделать это только к 2027 году (да и то с оговорами по газу, что это будет сделать очень трудно). Так что, по сути, речь идет о декларации, от которой Украине никакой пользы нет.

Следует отметить, что на Западе понимают разочарование украинского общества в его действиях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг так и заявил: "НАТО понимает разочарование Украины из-за нежелания Альянса закрыть небо, но эскалация приведёт к жертвам и страданиям за пределами страны".

С жертвами и страданиями в "пределах" Украины в Альянсе, похоже, уже смирились.

Впрочем, такая тактика Запада также своего рода попытка подтолкнуть Украину к компромиссу с Россией. Россию к компромиссу также подталкивают – постоянно ужесточая санкции.

Принесут ли такие меры свой эффект – увидим уже в ближайшее время.