В город Киевской области Гостомель, который по данным разведки еще сегодня был под контролем Украины, снова зашли россияне - десантники из 31-й десантно-штурмовой бригады (Ульяновск).

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Фейсбук.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что Гостомель сейчас находится под контролем Украины. По данным ГУР МО, за прошедшие двое суток в Гостомеле были уничтожены как минимум пятьдесят россиян из состава 31 гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В Украине — очередной день страшной войны.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, произошла стрельба на атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем онлайн — что происходит в Украине сегодня, 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.