Утром в пятницу, 25 февраля, в Гостомеле под Киевом продолжаются бои. В городе практически не работает связь.

Об этом "Стране" сообщают очевидцы.

При этом по состоянию на три часа ночи Генштаб сообщал, что ВСУ отражают удары авиации и десант противника в районе аэродрома Гостомель.

Отметим, что вчера советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил раньше всех о том, что аэропорт в Гостомеле отбит у россиян, а десант уничтожен. Правда, это было фальстартом и он удалил свой пост, чтобы потом через время его снова поставить. В итоге Арестович заявил, что Гостомель все-таки отвоевали.

Ранее в Минобороны сообщали, что на аэродром в Гостомеле высадился военный десант РФ.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

"Страна" писала о том, что показал первый день войны и почему американцы прочат падение Киева за 3-4 дня.