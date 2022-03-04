В пятницу, 4 марта, в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что Гостомель сейчас находится под контролем Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО в Фейсбук.

По данным ГУР МО, за прошедшие двое суток в Гостомеле были уничтожены как минимум пятьдесят оккупантов из состава 31 гвардейской десантно-штуромовой бригады.

С украинской стороны в боях приняли участие бойцы спецназа ГУР МО, третьего отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго и группы местного сопротивления.

Кроме того, украинские военные захватили многочисленные трофеи. Среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы.

Захваченное у врага пригодное для использования оружие передано местным группам сопротивления.

"Город Гостомель находится под контролем украинских войск. Напоминаем, что Гостомель – одно из стратегических пригородов Киева. Бои за контроль над ним ведутся с начала российской агрессии. Здесь находится аэродром, над которым кафиры стремятся взять контроль с целью высадки десанта и грузов", - сказано в сообщении.





Ранее в спецназовцы ГУР уничтожили 20 боевых машин российского десанта в Гостомеле.

А вот сводка ГУР МО о ситуации в Гостомеле. Пишут, что город под украинским контролем сейчас.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ночью российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



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