Стали известны шесть условий прекращения войны, которые выставила Россия Украине.

Их публикует "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. Первые пять должны быть закреплены в Конституции Украины.

Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать напавшая на нашу страну Россия. Русский язык – второй государственный. Отмена всех ограничивающих ее законов. Признание Украиной Крыма русским. Признание Украиной независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей (включая ныне контролируемые Украиной территории). "Денацификация". Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов. "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно приподнять любые виды вооружений.

У Зеленского эти пункты назвали "российской пропагандой".

"Все, что я читаю в последнее время о переговорных «ультиматумах» России – о статусах, территории, языке, нацификации и т.д., вызывает лишь недоумение. Пожалуйста, перестаньте «есть» в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши Зеркала", - написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Напомним, что 10 марта впервые с начала войны прошла встреча Украины и России на высоком дипломатическом уровне. Главы МИД Кулеба и Лавров провели переговоры в Турции.

По итогам Дмитрий Кулеба рассказал, что достичь договоренностей о прекращении огня не удалось, поскольку Россия не отзывает своих требований по "денацификации", "демилитаризации" и отказу Киева от Крыма и Донбасса.