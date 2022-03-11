Журналисты назвали шесть условий, которые выставила Россия Украине для прекращения войны
Стали известны шесть условий прекращения войны, которые выставила Россия Украине.
Их публикует "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. Первые пять должны быть закреплены в Конституции Украины.
- Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать напавшая на нашу страну Россия.
- Русский язык – второй государственный. Отмена всех ограничивающих ее законов.
- Признание Украиной Крыма русским.
- Признание Украиной независимости ДНР и ЛНР в административных границах областей (включая ныне контролируемые Украиной территории).
- "Денацификация". Запрет деятельности ультранационалистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмена действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.
- "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно приподнять любые виды вооружений.
У Зеленского эти пункты назвали "российской пропагандой".
"Все, что я читаю в последнее время о переговорных «ультиматумах» России – о статусах, территории, языке, нацификации и т.д., вызывает лишь недоумение. Пожалуйста, перестаньте «есть» в таких объемах российскую пропаганду, которую по наивности перепечатывают наши Зеркала", - написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Напомним, что 10 марта впервые с начала войны прошла встреча Украины и России на высоком дипломатическом уровне. Главы МИД Кулеба и Лавров провели переговоры в Турции.
По итогам Дмитрий Кулеба рассказал, что достичь договоренностей о прекращении огня не удалось, поскольку Россия не отзывает своих требований по "денацификации", "демилитаризации" и отказу Киева от Крыма и Донбасса.