В результате удара по Яворивскому полигону подо Львовом пострадали добровольцы из Бразилии.

Об этом они сообщают сами в своих профилях в Instagram.

Например, один из бразильцев в сторис благодарит Бога за то, что остался жив после российского удара.

Телеграм-канал сообщает, что минимум двое бразильцев получили ранения в результате удара по полигону и что они были частью группы бразильских добровольцев численностью 30 человек, прибывших в Украину неделю назад.

Некоторые из них выкладывают сторис.

Кроме того, как минимум один из бразильцев после российского удара решил уехать из Украины в Польшу.

Напомним, в воскресенье, 13 марта, российские самолеты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности, расположенному во Львовской области.

Яворивский полигон расположен в 25 км от украинско-польской границы и примерно в 30 км от Львова.

В результате авиаудара по Яворивскому полигону погибли 35 человек и получили ранения 134 человека. Как потом выяснилось, среди них были иностранные добровольцы.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 13 марта, "Страна" следит в онлайне.

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