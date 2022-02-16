Сегодня, 16 февраля, на территории Ровенского военного полигона обнаружили тело умершего военнослужащего контрактника. Погибшему было 28 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенской области.

Указано, что сообщение об обнаруженном теле поступило в полицию в два часа дня. Погибшим оказался 28-летний мужчина из Волынской области, который служил по контракту под Житомиром. На Ровенском военном полигоне он проходил обучения.

"С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - сказано в сообщении.

Как показал результат предварительного осмотра судебным экспертом, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Окончательные результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале года в Донецкой области застрелился военный-контрактник из Запорожской области.

Также сообщалось, что в прошлом году под Одессой покончил с собой контрактник ВСУ, от которого ушла жена.