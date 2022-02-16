На военном полигоне под Ровно нашли тело контрактника, который исчез больше недели назад
Сегодня, 16 февраля, на территории Ровенского военного полигона обнаружили тело умершего военнослужащего контрактника. Погибшему было 28 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенской области.
Указано, что сообщение об обнаруженном теле поступило в полицию в два часа дня. Погибшим оказался 28-летний мужчина из Волынской области, который служил по контракту под Житомиром. На Ровенском военном полигоне он проходил обучения.
"С 8 февраля военнослужащий находился в розыске, когда с товарищем по разрешению руководства покинул место несения службы и в последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - сказано в сообщении.
Как показал результат предварительного осмотра судебным экспертом, признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.
Окончательные результаты будут известны после судебно-медицинской экспертизы, продолжается досудебное расследование.
Напомним, в начале года в Донецкой области застрелился военный-контрактник из Запорожской области.
Также сообщалось, что в прошлом году под Одессой покончил с собой контрактник ВСУ, от которого ушла жена.