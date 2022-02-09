На улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева на одной из детских площадок нашли труп мужчины. Его заметили случайные прохожие. Умерший мужчина лежал на земле без обуви и верхней одежды.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

"Около двух часов ночи случайные прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На мужчине отсутствовала верхняя одежда и обувь, также рядом разбросанные вещи. На месте происшествия работают криминалисты, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в понедельник, 17 января, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" обнаружили окровавленный труп мужчины. По информации правоохранителей мужчине стало плохо и он умер до приезда медиков.

Также "Страна" информировала о том, что 23 января в Черновицкой области вблизи украинско-румынской границы обнаружили тело военнослужащего.

Кроме того, также мы сообщали, что в пятницу, 28 января, в Днепре обнаружили труп повешенного атошника.

Также мы писали, что в Днепре педофил привел в заброшенное здание 14-летнего подростка ради секса и наткнулся там на труп.