В Киеве на детской площадке нашли тело полураздетого мужчины. Фото
На улице Крушельницкой в Дарницком районе Киева на одной из детских площадок нашли труп мужчины. Его заметили случайные прохожие. Умерший мужчина лежал на земле без обуви и верхней одежды.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Вартові Еспресо".
"Около двух часов ночи случайные прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На мужчине отсутствовала верхняя одежда и обувь, также рядом разбросанные вещи. На месте происшествия работают криминалисты, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
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