В пятницу, 28 января, в Днепре, где на прошлой неделе военнослужащий Национальной гвардии расстрелял сослуживцев, обнаружили труп повешенного атошника.

Об этом сообщает "Днепр Час", ссылаясь на свои источники.

Как пишет издание, в балке недалеко от улицы Космической мужчина гуляя с собакой нашел труп "повешенного нацгвардейца". Тело умершего стояло на коленях, при нем было удостоверения Национальной гвардии и участника боевых действий.

На место событий приехали правоохранители. Смерть, предварительно, наступила около 20 дней до этого.

Обновлено. В Нацгвардии уточнили, что повешенный мужчина не являлся их служащим, однако при нем оказалось удостоверение участника боевых действий, выданное в 2015 году.

Напомним, на прошлой неделе в Днепре произошла трагедия в рядах Нацгвардии - 20-летний солдат-призывник Артемий Рябчук открыл стрельбу по сослуживцев, в результате чего погибли пять человек и еще пятеро получили ранения. Он сам сдался полиции, уже состоялся суд по избранию меры пресечения, который отправил Рябчука в СИЗО.

После инцидента в ГБР открыли дело о служебной халатности в отношении руководства Нацгвардии и командующий Национальной гвардии Украины Балан ушел в отставку.

Как рассказала бывшая служащая Нацгвардии, в части, где случилась трагедия, практиковались издевательства и травля.