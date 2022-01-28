В эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" 28 января выступила бывшая служащая Нацгвардии Елена Липовенко. Она служила в части №3021, где и расстрелявший пятерых человек на "Южмаше" Артем Рябчук. По словам Липовенко, в части практиковались издевательства и травля самых порядочных людей.

Елена сообщила, что служила в 2018-2019 годах на должности старшего мастера инженерно-технических средство охраны, состояла в караульной службе наравне со срочниками.

"С тем, с чем я столкнулась, может столкнуться любой человек. любой гражданин, любой нацгвардеец. В этой части были и пытки, была и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто умнее других, более опытный, кто не курит, не пьянствует, кто пытается добиться какой-то справедливости", - рассказала молодая женщина.

Ранее "Страна" приводила слова подавшего в отставку главы Национальной гвардии Николая Балана, который усиленно отрицал дедовщину в воинской части Рябчука.

Также мы сообщали, что 28 января Рябчук заявил на суде по избранию ему меры пресечения, что раскаивается в содеянном, и попросил отправить его в СИЗО.