Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят неотложный обыск в военной части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" Артемий Рябчук.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в пятницу, 28 января.

"Сотрудники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, которые необходимы для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства", – говорится в сообщении.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и военной сфере.

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который занимался охраной завода "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли пятеро людей - четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, а еще пятеро получили ранения.

Мы писали, что после этого Рябков сам связался с правоохранителями и сдался, теперь ему грозит пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала, что расстрелявшего сослуживцев в Днепре Рябчука привезли в суд в форме Нацгвардии.

Также мы информировали, что для расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца ГБР будет требовать арест без залога.