22-летняя военнослужащая Нацгвардии Жанна, в которую накануне в Днепре 20-летний сослуживец Артем Рябчук выпустил три пули, пришла в себя. Об этом заявил главврач днепровской больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Девушка получила ранения в колено, в плечо и самое тяжелое - в живот. Она находится на аппарате ИВЛ, но уже открывает глаза и хочет говорить.

По словам медиков, у пострадавшей очень тяжелая травма, ей пришлось перелить 4,5 литров крови. А в дальнейшем ее ждут новые хирургические вмешательства.

В больнице Мечникова находятся четверо пострадавших во вчерашней трагедии на ЮМЗ. Троим раненым парням в общей сложности перелили 12 литров. Один из них парень перенес тяжелую операцию, но его состояние стабильное он идет на поправку. Состояние двух других удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, после расстрела сослуживцев 20-летний военнослужащий с автоматом бросился в бега и ему удалось выбраться из города. Вскоре он был задержан патрульными под Днепром - в Подгородном.

Ранее мы публиковали видео момента расстрела нацгвардейцем сослуживцев в Днепре на Южмаше. Все подробности этой трагедии можно узнать в отдельном материале "Страны".