Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, который подал в отставку после трагедии в Днепре, заявил, что Нацгвардия возьмет на себя похороны погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн гривен семьям жертв.

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента на брифинге Николая Балана в четверг, 27 января.

"Уже сегодня находящимся в больнице кроме помощи от местных органов власти поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет около 1 млн 800 тысяч гривен", - сказал Николай Балан.

Кроме того, глава облсовета Николай Лукашук добавил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим сделали операции, некоторые из которых продолжались более четырех часов. На пятницу, 28 января, запланированы следующие операции для двоих военнослужащих, имеющих тяжелые ранения.

Всем нацгвардейцам, которые были на дежурстве во время нападения, оказывается психологическая помощь.

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", начал стрелять. В результате погибли пять человек (четверо военнослужащих и сотрудница завода), а еще пятеро получили ранения.

После инцидента Рябчук сам связался с правоохранителями и сдался. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, что известно о бойне на "Южмаше" в Днепре, а также кем оказался стрелок.