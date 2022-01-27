Для нацгвардейца Артема Рябчука, которому объявили о подозрении по трем статьям, в суде будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян во время брифинга.

"Только что сообщили, какая мера пресечения будет избираться – содержание под стражей без альтернативы залога", - сказала Сапьян.

Также она добавила, что в настоящее время, по имеющимся у нее данным, проводится допрос нацгвардейца Рябчука, которого сегодня, 27 января, задержали правоохранители.

"И по поводу мотивов, по каким причинам он пошел на это преступление, будет выясняться. На сегодняшний день действительно рассматривается несколько версий, среди них – возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления, информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад, и травля задержанного другими военнослужащими. Они уже проверяются следователями. Больше добавить не могу", – резюмировала Сапьян.

Напомним, в результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел на ЮМЗ.

В Днепре ввели спецоперацию "Сирена". Кроме того, по тревоге подняли личный состав подразделений Нацполиции и Нацгвардии. В МВД уточнили, что мотивы совершенного преступления пока не известны.

Солдат служил в Национальной гвардии Украины с осени, никаких отклонений у него не наблюдалось. В обязанности Артемия Рябчука входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаил Одесской области. Вырос без отца. По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, у раненых военных травмированы конечности.

Как рассказала нардеп Юлия Яцик, незадолго до трагедии Рябчук рассказал о неуставных отношениях между солдатами и после этого подвергся травле.

Между тем, советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает устроившего в Днепре стрельбу по сослуживцам военнослужащего Артемия Рябчука "самовлюбленным убийцей", а не жертвой неуставных отношений.



