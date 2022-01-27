Расстрелявшему сослуживцев в Днепре на Южмаше Артемию Рябчуку объявили о подозрении по трем статьям УК Украины - ст.115 (Убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст.410 (похищение и присвоение оружия и боеприпасов).

Об этом сообщила представитель ГБР Татьяна Сапьян во время брифинга.

Сообщается, что полиция узнала о стрельбе в 03:45 утра. Были подняты по тревоге все службы и начата спецоперация по поиску стрелка. Обнаружить стрелка удалось из-за звонка неравнодушного украинца в полицию. Следователи ГБР намерены проверить психическое состояние стрелка и мотивы совершения убийств.

"Следователи рассматривают несколько версий этой трагедии, среди них - неуставные отношения. Информация об издевательствах над военнослужащим проверяется", - говорит спикер ГБР.

Также в ГБР начали уголовное производство по факту служебной халатности руководства Нацгвардии, которая могла привести к трагедии в Днепре.

ГБР открыло уголовное производство по статье "Ненадлежащее отношение военнослужащего к службе, что привело к тяжким последствиям в условиях особого периода".

Кроме того, следователи выясняют, кто причастен к сливу в сеть видео, на котором военнослужащий расстреливает своих сослуживцев.

Напомним, в ночь на четверг, 27 января, Рябчук устроил стрельбу и в результате пятеро человек погибли и еще пятеро получили ранения разной степени тяжести. После этого он сам сдался полиции.

Как рассказала нардеп Яцик, Рябчук за пару месяцев до инцидента рассказал руководству о неуставных отношениях между солдатами и после этого подвергся травле.

Также сообщалось, после стрельбы в Днепре подал в отставку глава Нацгвардии Николай Балан.