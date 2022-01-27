Министр внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский заявил о том, что на замену Николаю Балану подал президенту Украины Владимиру Зеленскому новую кандидатуру на пост главы Национальной гвардии в лице генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Об этом глава МВД сообщил в своем Facebook.

"Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен Президенту Украины для принятия решения. Одновременно с эти мною внесено представление Президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя", - написал Монастырский.

Напомним, в ночь на 27 января в Днепре произошла трагедия - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения. Одна из раненных - молодая девушка, военнослужащая Нацгвардии.

После инцидента ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Также сообщалось, что Рябчук подвергался травле после того, как рассказал о неуставных отношениях между солдатами.