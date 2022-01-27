Первый заместитель главы Министерства внутренних дел (МВД) Украины Евгений Енин рассказал о новых подробностях стрельбы в Днепре, во время которой военнослужащий Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук убил пятерых сослуживцев.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственного корреспондента на брифинге МВД в четверг, 27 января.

"Не могу обойти вниманием героизм бойцов Национальной гвардии, которые активно сопротивлялись правонарушителю и, рискуя собственной жизнью, забаррикадировались в помещении, не давая, таким образом, поставить под угрозу жизни других военнослужащих смены, находившихся в комнате отдыха", - заявил Евгений Енин.

Кроме того, замминистра МВД отметил героические действия другого военнослужащего, трижды раненого, который смог убежать и оперативно уведомить все дежурные службы о сигнале тревоги и начать соответствующее реагирование.

По данным, обнародованным на брифинге, караул на заводе насчитывал 23 военных. Из них только 5 находились на посту, остальные отдыхали в спальных помещениях.

В комнате, куда не смог попасть вооруженный автоматом Рябчук, находились сразу восемь безоружных военнослужащих.

Напомним, что в результате стрельбы, которую в ночь на 27 января в Днепре устроил 20-летний военнослужащий, погибли пять человек. Еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел на ЮМЗ.

После этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

Также мы писали, что для расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца ГБР будет требовать арест без залога.

Кроме того, "Страна" сообщила, что семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят почти по два миллиона гривен.