Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, который подал в отставку после кровавых событий в Днепре, объяснил, почему он решил уйти со своего поста.

Об этом Николай Балан рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 27 января.

По словам военного начальника, он не обсуждал уход с должности с президентом страны Владимиром Зеленским, а свое решение назвал морально правильным.

"Я считаю нормальным подходом, учитывая ту трагедию, что не в боевых условиях, но при несении боевой службы погибли четыре военных и еще пять ранены", - заявил Николай Балан.

Глава Нацгвардии добавил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее и "остается на службе Украине, но не на военной службе".

Мы информировали, что подавший в отставку глава Нацгвардии прокомментировал слухи о дедовщине в части и буллинге Рябчука.

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре произошла трагедия - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что подавший в отставку командующий Нацгвардией Украины рассказал о суицидах солдат в части, где служил Рябчук.

Также мы писали, что семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят почти по два миллиона гривен.