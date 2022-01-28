Расстрелявший своих сослуживцев в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук заявил на суде по избранию ему меры пресечения, что раскаивается в содеянном и просит отправить его в СИЗО.

"Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Мое единственное желание - отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор", - сказал Рябчук.

Напомним, что трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли четверо военнослужащий и одна сотрудница завода, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После инцидента он сам сдался полиции.

Теперь расстрелявшему сослуживцев нацгвардейцу объявили о подозрении по трем статьям.

Также для расстрелявшего сослуживцев в Днепре нацгвардейца ГБР будет требовать арест без залога.

Как стало известно позже, Рябчук незадолго до произошедшего рассказал о неуставных отношениях между солдатами, из-за чего он подвергался травле.

После инцидента ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, а командующий Нацгвардией Балан ушел в отставку.