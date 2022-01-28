Вчера в Днепре на заводе "Южмаш" произошла трагедия: солдат-срочник Артем Рябчук открыл огонь по караулу Нацгвардии из автомата Калашникова. В результате стрельбы погибли пять человек - четверо военных и одна гражданская женщина. Еще пятеро были ранены. Стрелок сбежал.

Однако, спустя несколько часов Рябчук сам сдался правоохранителям. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Среди раненых есть 22-летняя военнослужащая Нацгвардии, в которую стрелок выпустил три пули. Ещё два сослуживца находятся в тяжелом состоянии. Жизнь других двоих раненых по оценкам врачей вне опасности.

Следователи рассматривают несколько версий этой трагедии. Одна из них - неуставные отношения и "дедовщина". По данным нардепа Юлии Яцик, ранее Рябчук доложил руководству об избиении сослуживцами другого солдата. Впрочем, командование никаких мер не приняло, а самого срочника затравили. В итоге он решил расправиться по-своему.

Помимо этого, в соцсетях звучат версии, что у Рябчука произошёл нервный срыв, что могло свидетельствовать о психических отклонениях. Вдобавок, обсуждается вероятность того, не находился ли Рябчук во время трагедии в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

После инцидента глава Национальной гвардии Николай Балан подал в отставку и отстранил от исполнения обязанностей командование полка, в котором произошла трагедия. Президент уже уволил Балана и назначил вместо него нового и.о. командующего Нацгвардии.

Как рассказал Балан, ранее в воинской части, где служил Рябчук, уже происходили подобные трагедии, а именно - два самоубийства солдат.

"Страна" связалась с бывшим командующим Нацгвардии Николаем Баланом и узнала, почему он ушёл с должности и действительно ли причиной массово расстрела нацгвардейцев могла стать "дедовщина".

– Как вы считаете, почему Рябчук расстрелял десять человек? Замечали ли за ним до этого психологические проблемы?

– У меня есть только одна версия - для этого есть ГБР, специализированная прокуратура и группа ГУ Нацгвардии Украины. Пусть они и разбираются в произошедшем, чтобы ответ был беспристрастным. Они рассмотрят дело и тогда будет вывод, который огласят всему обществу. Я думаю, это будет правильно.

– Можете ли вы подтвердить версию, что причиной произошедшего стала "дедовщина" в воинской части, где служил Рябчук?

– Сразу скажу, что это неправда. Эта информация не подтверждается.

– Нардеп Юлия Яцик заявляла, что за три недели до инцидента Рябчук стал свидетелем, как его сослуживцы избили другого солдата. После чего самого Рябчука затравили, а руководство никаких мер не приняло. Именно поэтому он решил разобраться самостоятельно. Так ли это?

– Это лишь предположения. Я думаю, что эти две женщины, которых он расстрелял, не принимали участия в каких-либо противоправных действиях против Рябчука. Одна женщина - оператор, вторая - военнослужащая Нацгвардии. Одна из них ранена, а вторая погибла. Они что, занимались с ним "дедовщиной"? Я догадываюсь, что вряд ли. Но они, к сожалению, пострадали.

– А что насчет остальных сослуживцев?

– С ними такая же ситуация. Разве на Рябчуке есть следы избиения или насильственных действий? Ничего из этого на нем нет. Так о какой "дедовщине" мы можем говорить? Поэтому я считаю, что такого не было, а все показания Рябчука - просто спекуляция.

– Чем тогда можно объяснить поведение Рябчука? У него был нервный срыв?

– Не знаю, это должны выяснять следователи.

– Говорят, что во время трагедии Рябчук мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

– Могу утверждать, что Рябчук не употреблял наркотики. Были полные противопоказания, и при отборе на службу Рябчук это указал, и при анализе после случившегося наркотики не были выявлены.

– Скажите, вы ушли в отставку по своей воле или вас "попросили"?

– Это было исключительно мое решение. Я сам его принял, без влияния руководства.

– Почему вы решили уволиться? Вы считаете себя виновным в случившемся?

– Я не считаю себя ни ответственным, ни виновным в том, что случилось на заводе "Южмаш". Но так получилось: есть событие, за которым последовало мое личное решение. Считаю его правильным.



– После отставки вы заявили, что "остаетесь на службе Украине, но не на военной службе". Чем планируете заниматься дальше?

– Воспитывать детей, учить внуков и защищать Украину.