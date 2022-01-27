Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан, который подал в отставку после того, как военнослужащий Артемий Рябчук в Днепре устроил стрельбу по сослуживцам, рассказал, что в воинской части, где служил Рябчук, ранее произошли два самоубийства солдат.

Об этом Николай Балан сообщил изданию "24 канал" в четверг, 27 января.

Балан сказал, что после произошедшего поручил подчиненным подготовить анализ по воинской части в Днепре. Ему доложили, что там действительно были случаи самоубийств. Произошли они в 2018 и 2019 году. По предварительной информации, речь идет о двух военных.

Командующий Нацгвардии добавил, что они "сделали это чуть ли не на камеру". Других подробностей он не сообщал.

Напомним, что в ночь на 27 января в Днепре произошла трагедия - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук, который охранял завод "Южмаш", открыл стрельбу. В результате погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек получили ранения. Одна из раненых - 22-летняя девушка, военнослужащая Нацгвардии.

Ранее мы писали, что после инцидента ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Также "Страна" сообщала, что Рябчук подвергался травле после того, как рассказал о неуставных отношениях между солдатами.

Кроме того, мы публиковали видео момента расстрела нацгвардейцем Рябчуком сослуживцев в Днепре.

Мы информировали, что семьям погибших в Днепре нацгвардейцев выплатят почти по два миллиона гривен.