Сегодня, 28 января, в Днепре проходит заседание суда по избранию меры пресечения для Артемия Рябчука, который в ночь на четверг устроил стрельбу по сослуживцам. В суд его привезли одетого в форму Национальной гвардии.

Соответствующее видео обнародовал ТСН.

На заседании суда должны избрать меру пресечения для Рябчука, солдата Нацгвардии который устроил стрельбу на заводе "Южмаш". Известно, что правоохранители будут ходатайствовать о заключении под стражу.

Как видно на кадрах с места событий, Рябчука привезли на заседание в форме Нацгвардии.

Напомним, трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук открыл стрельбу и в результате погибло четверо военнослужащий и одна сотрудница завода, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После инцидента он сам сдался полиции.

Как стало известно позже, Рябчук незадолго до произошедшего рассказал о неуставных отношениях между солдатами из-за чего подвергался травле. О том, что известно о Рябчуке и из какой он семьи подробно писала "Страна".

После произошедшего, ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, а командующий Нацгвардией Балан ушел в отставку.