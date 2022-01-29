В Днепре прошла панихида по пяти погибшим военнослужащими Нацгвардии, которых расстрелял Артемий Рябчук.

Около 10 часов утра началась церемония прощания. Тела погибших отнесли во Дворец культуры машиностроителей, под исполнение оркестра. Память жертв присутствующие почтили минутой молчания.

После панихиды гробы с телами заберут родственники. Двое погибших не из Днепра, поэтому их отвезут в другие области.

На мероприятии присутствовал министр внутренних дел Денис Монастырский, правоохранители, военные и местные жители.

"Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими, которые, к сожалению, потеряли жизнь. Это день скорби", - заявил Монастырский.

Напомним, вследствие стрельбы погибли:

Леонид Черник,

Александр Драган,

Александр Буганов,

Артем Левковский,

Вера Лебединец.

Фото: пресс-служба МВД Украины

Фото: пресс-служба МВД Украины

Вчера суд отправил расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре Рябчука под арест без права залога

Как рассказывала "Страна" Рябчук заявил на суде по избранию ему меры пресечения, что раскаивается в содеянном, и попросил отправить его в СИЗО.

Также мы приводили слова бывшей служащей Нацгвардии Елены Липовенко. Она служила в части №3021, где и Рябчук. Липовенко сообщила, что в части практиковались издевательства и травля самых порядочных людей.