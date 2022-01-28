Суд отправил расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре Рябчука под арест без права залога
Кировский районный суд города Днепра избрал нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему своих сослуживцев на заводе "Южмаш", меру пресечения. Ему назначили арест до 27 марта без права залога.
Об этом сообщает в Телеграм Офис генропкурора.
"Кировский районный суд г. Днепра удовлетворил согласованное с Днепровской специализированной прокуратурой ходатайство и избрал военнослужащему Нацгвардии Украины меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - сказано в записи.
Также в ОГП напомнили обстоятельства дела. По данным следствия, солдат-срочник, будучи включенным в состав охраны территории государственного предприятия "Южный машиностроительный завод имени Макарова", после трех часов ночи зашел в комнату хранения оружия и помещения отдыхающей смены и по неизвестным причинам устроил стрельбу из закрепленного за ним автомата АК-74. В результате четверо военнослужащих и работница завода погибли, пятеро военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Стрелок вместе с оружием скрылся с места происшествия. Впоследствии в Подгородном его задержали правоохранители.
Как рассказывала "Страна" Рябчук заявил на суде по избранию ему меры пресечения, что раскаивается в содеянном, и попросил отправить его в СИЗО.
Также мы приводили слова бывшей служащей Нацгвардии Елены Липовенко. Она служила в части №3021, где и Рябчук. Липовенко сообщила, что в части практиковались издевательства и травля самых порядочных людей.