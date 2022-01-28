Кировский районный суд города Днепра избрал нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему своих сослуживцев на заводе "Южмаш", меру пресечения. Ему назначили арест до 27 марта без права залога.

Об этом сообщает в Телеграм Офис генропкурора.

"Кировский районный суд г. Днепра удовлетворил согласованное с Днепровской специализированной прокуратурой ходатайство и избрал военнослужащему Нацгвардии Украины меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога", - сказано в записи.

Также в ОГП напомнили обстоятельства дела. По данным следствия, солдат-срочник, будучи включенным в состав охраны территории государственного предприятия "Южный машиностроительный завод имени Макарова", после трех часов ночи зашел в комнату хранения оружия и помещения отдыхающей смены и по неизвестным причинам устроил стрельбу из закрепленного за ним автомата АК-74. В результате четверо военнослужащих и работница завода погибли, пятеро военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Стрелок вместе с оружием скрылся с места происшествия. Впоследствии в Подгородном его задержали правоохранители.

Как рассказывала "Страна" Рябчук заявил на суде по избранию ему меры пресечения, что раскаивается в содеянном, и попросил отправить его в СИЗО.

Также мы приводили слова бывшей служащей Нацгвардии Елены Липовенко. Она служила в части №3021, где и Рябчук. Липовенко сообщила, что в части практиковались издевательства и травля самых порядочных людей.