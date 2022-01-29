Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разыскивают женщину, которая вывезла из Днепра нацгвардейца Артемия Рябчука, который устроил кровавую бойню на заводе "Южмаш".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГБР в субботу, 29 января.

Следователи теруправления ГБР в Полтаве совместно с сотрудниками Национальной полиции ищут свидетелей и очевидцев, которые могли заметить Рябчука.

"Следствием установлено, что подозреваемый после того, как сбежал с места происшествия с оружием, ходил по жилым кварталам Днепра возле "Южмаша" и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района в жилые кварталы", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

В связи с этим следователи просят неравнодушных граждан, видевших в указанный период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).

Напомним, что трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После инцидента он сам сдался полиции.

Как стало известно позже, Рябчук незадолго до произошедшего рассказал о неуставных отношениях между солдатами, из-за чего он подвергался травле.

Ранее "Страна" сообщала, что бывшая служащая Нацгвардии рассказала о пытках и травле в части, где служил Рябчук.

Также мы писали, что суд отправил расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре Рябчука под арест без права залога.

После этого следователи ГБР провели обыск в части Нацгвардии, где служил Рябчук.