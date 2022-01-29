ГБР разыскивает женщину, которая вывезла на авто Артемия Рябчука из Днепра
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разыскивают женщину, которая вывезла из Днепра нацгвардейца Артемия Рябчука, который устроил кровавую бойню на заводе "Южмаш".
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГБР в субботу, 29 января.
Следователи теруправления ГБР в Полтаве совместно с сотрудниками Национальной полиции ищут свидетелей и очевидцев, которые могли заметить Рябчука.
"Следствием установлено, что подозреваемый после того, как сбежал с места происшествия с оружием, ходил по жилым кварталам Днепра возле "Южмаша" и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района в жилые кварталы", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
В связи с этим следователи просят неравнодушных граждан, видевших в указанный период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).
Напомним, что трагедия в Днепре произошла в ночь на 27 января - двадцатилетний солдат-призывник Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли четверо военнослужащих и одна сотрудница завода, еще пять человек получили ранения разной степени тяжести. После инцидента он сам сдался полиции.
Как стало известно позже, Рябчук незадолго до произошедшего рассказал о неуставных отношениях между солдатами, из-за чего он подвергался травле.
Ранее "Страна" сообщала, что бывшая служащая Нацгвардии рассказала о пытках и травле в части, где служил Рябчук.
Также мы писали, что суд отправил расстрелявшего нацгвардейцев в Днепре Рябчука под арест без права залога.
После этого следователи ГБР провели обыск в части Нацгвардии, где служил Рябчук.