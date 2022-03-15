Парламент в Беларуси ратифицировал договор с Российской Федерацией о размещении двух военных объектов.

Об этом пишет Sputnik в своем Telegram-канале.

Речь идет об узле системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах и радиостанции ВМФ в Вилейке. Договор подписан на 25 лет.

Напомним, в Беларуси начала работать новая конституция. Среди изменений в конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

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