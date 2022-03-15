Со вторника, 15 марта, в Беларуси начинает работать новая конституция, за которую, по утверждению местной ЦИК, большинство жителей проголосовали на референдуме 27 февраля.

Среди изменений в конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

"Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных принципов и норм международного права.

Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств", - говорится в документе.

Также в конституцию внесены такие изменения:

президентом можно быть не больше двух сроков. Это значит, что Лукашенко может избраться ещё два раза (поскольку обратной силы закон не имеет).

бывшего президента нельзя привлекать к ответственности за действия, совершенные на посту.

в случае смерти президента власть в стране переходит к Совбезу.

президент может вводить режим ЧП в случае попыток мятежа и массовых беспорядков.

сместить президента может Всебелорусское народное собрание.

Напомним, еще летом прошлого вслед за Россией в Беларуси решили изменить Конституцию. При этом Александр Лукашенко заявил о намерении несколько децентрализовать власть. По его словам, местная власть в Беларуси должна иметь более широкие полномочия, потому что "на месте им виднее".

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