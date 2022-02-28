На референдуме в Беларуси закончен подсчёт голосов: большинство людей (65,16%) поддержали внесение изменений в Конституцию.

Об этом сообщили в ЦИК Беларуси.

Против принятия проекта изменений проголосовало 10,07%.

Напомним, что среди этих изменениях в Конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.

Ранее мы писали, что в Госспецсвязи Украины официально заявили, что ракетный удар по Житомирскому аэропорту был нанесен с территории Беларуси.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский поговорил с Лукашенко на фоне слухов о высадке белорусского десанта.

После этого появилась новая информация о вторжении белорусских войск в Украину, которое должно начаться уже завтра утром.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.