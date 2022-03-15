Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан кратко рассказал о ситуации в Днепропетровской области и на театре военных действий.

По словам Корбана, группировка войск противника накапливается на трех направлениях: Нововоронцовка, Великая Александровка, Архангельское.

У противника были планы ударить по Никополю, но силы наступления были успешно отброшены украинскими силами.

Корбан заявляет, что сейчас у Днепропетровской области достаточно сил для того, чтобы укрепиться и не допустить продвижения российских войск.

"Область защищена по своим границам. Область на себе держит 3 фронта - южный фронт, ООС, северное направление", - говорит Корбан.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о взятии российскими войсками под полный контроль всей территории Херсонской области. Как писала "Страна", это заявление показательно с точки зрения движения российских войск к Кривому Рогу, о котором мы писали вчера. Северная часть Херсонской области на правом берегу Днепра - это один из путей к Кривому Рогу.

Также сообщалось, что российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре.

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