Президент РФ Владимир Путин и Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.

Об этом говорится в письме Шойгу от 4 марта, "О возможности вырубки на землях обороны" в адрес президента РФ Владимира Путина, которое опубликовало Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в своем Telegram-канале.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений.

В письме сказано, что планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом письме сказано, что неиспользованная для нужд Вооруженных сил РФ древесина будет продана, а вырученные средства пойдут на обеспечение армии оккупанта.

"На сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска. Тотальная вырубка зеленых насаждений - это очередное страшное преступление оккупантов и создание экоцида. В последний раз подобное на территории Украины происходило во время фашистской оккупации. Когда захватчики уничтожали и увозили материальные и природные ценности", - сообщает ГУР.

Напомним, ранее Шойгу доложил Путину, что война в Украине "идет по плану".

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