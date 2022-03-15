Минобороны России заявило о том, что российская армия взяла под свой контроль всю территорию Херсонской области. С украинской стороны эту информацию не подтверждают.

"Вооруженными Силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", - сказали в российском оборонном ведомстве.

Отметим, что заявление Минобороны РФ показательно с точки зрения движения российских войск к Кривому Рогу, о котором мы писали вчера. Северная часть Херсонской области на правом берегу Днепра - это один из путей к Кривому Рогу.

Напомним, в Кривом Роге, где ранее враг нанес ракетный удар по аэропорту, находятся одни из крупнейших в мире месторождений железной руды. Овладение ими может быть одной из целей России.

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