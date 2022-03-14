В оккупированном российской армией Херсоне депутаты от партии "Блок Владимира Сальдо" осудили действия своего лидера, экс-мэра Херсона Сальдо, который вчера принял участие в пророссийском митинге. В сети появилась фотокопия заявления местных депутатов.

Напомним, что вчера в занятом войсками РФ Херсоне прошел митинг против России и за Украину. В то же время, там прошла пророссийская акция. На ней присутствовали бывший мэр Владимир Сальдо, депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, Кирилл Стремоусов, преподаватель Херсонской академии беспрерывного образования Татьяна Кузьмич.

Также мы сообщали, что в Херсоне россияне хотят провести "референдум" и устроить "ХНР".

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