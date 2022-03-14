Госбюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении российскому телеведущему, пропагандисту и члену правящей политической партии "Единая Россия" Владимиру Соловьеву. Ему инкриминируют публичные призывы к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям - гибели людей.

"Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призвал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения", - говорится в сообщении ГБР.

14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР и избрал меру пресечения для Соловьева - содержание под стражей.

"Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине собираются ввести санкции против Эрнста, Канделаки, Киселева, Симоньян и Соловьева. Также мы сообщали, что украинский суд заочно арестовал главреда RT Симоньян, которая призывала РФ "забрать Донбасс домой".

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